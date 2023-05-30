Трибуна обрушилась на Гребном канале в Ростове

Фото: МЧС России

Трибуна обрушилась на территории Гребного канала в Ростове-на-Дону. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Отмечается, что сообщение об обрушении поступило в 16:25. В результате крушения погибла одна женщина, еще девять человек пострадали, среди них семеро детей. На месте работают спасатели, заявили в ГУМЧС.

Ранее пешеходный мост обрушился в финском городе Эспоо. Пострадали 27 человек, 15 из них доставили в больницу. У большинства врачи диагностировали переломы.

До этого карусель рухнула в оренбургском парке, в результате чего травмы получили порядка 20 человек, в том числе дети, 15 из них были госпитализированы. Уточнялось, что аттракцион появился в парке недавно.