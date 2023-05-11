В финском Эспоо 27 человек пострадали в результате обрушения моста

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В результате обрушения пешеходного моста в финском городе Эспоо пострадали 27 человек. Об этом пишет RT.

Как отмечает издание, большая часть пострадавших несовершеннолетние. Инцидент произошел недалеко от торгового комплекса Ainoa.

В больницу были доставлены 15 человек, у большинства медики диагностировали переломы.

Ранее карусельрухнула в оренбургском парке, в результате чего травмы получили порядка 20 человек, в том числе дети, 15 из них были госпитализированы. Отмечалось, что аттракцион появился в парке недавно.

Позднее Дзержинский районный суд Оренбурга арестовал руководителя компании ООО "Аттракцион-сервис". Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а" и "в" части 2, статьи 238 УК РФ "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".



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