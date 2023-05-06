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16:36

Происшествия

20 человек пострадали после обрушения карусели в парке в Оренбурге

Видео: телеграм-канал "Москва 24"

Карусель рухнула в оренбургском парке, в результате чего травмы получили порядка 20 человек, в том числе дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, погибших в результате происшествия нет. 15 человек были госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что эту карусель установили в парке недавно.

Ранее сообщалось, что в городе Арсеньев Приморского края рухнуло колесо обозрения. Очевидцы сняли момент падения аттракциона в парке "Восток" на видео.

Колесо обозрения упало на территорию недалеко от детской площадки. При этом местные власти заявили, что демонтаж устройства был плановый.

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