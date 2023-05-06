16:36Происшествия
20 человек пострадали после обрушения карусели в парке в Оренбурге
ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
По предварительным данным, погибших в результате происшествия нет. 15 человек были госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.
Отмечается, что эту карусель установили в парке недавно.
Ранее сообщалось, что в городе Арсеньев Приморского края рухнуло колесо обозрения. Очевидцы сняли момент падения аттракциона в парке "Восток" на видео.
Колесо обозрения упало на территорию недалеко от детской площадки. При этом местные власти заявили, что демонтаж устройства был плановый.
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