20 человек пострадали после обрушения карусели в парке в Оренбурге

Карусель рухнула в оренбургском парке, в результате чего травмы получили порядка 20 человек, в том числе дети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По предварительным данным, погибших в результате происшествия нет. 15 человек были госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Отмечается, что эту карусель установили в парке недавно.

Ранее сообщалось, что в городе Арсеньев Приморского края рухнуло колесо обозрения. Очевидцы сняли момент падения аттракциона в парке "Восток" на видео.

Колесо обозрения упало на территорию недалеко от детской площадки. При этом местные власти заявили, что демонтаж устройства был плановый.