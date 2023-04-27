Под завалами обрушившейся стены в Татарстане могут находиться люди

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Стена находящегося в процессе стройки дома обрушилась в деревне Каюки в Татарстане, под завалами могут находиться люди. Об этом сообщает МЧС РФ в официальном телеграм-канале.

Отмечается, что в 11:46 в ведомство поступило сообщение об обрушении кирпичной кладки наружной стены дома в Пестречинском районе. На место происшествия прибыли пожарные и спасатели.

В министерстве добавили, что под завалами обрушившейся стены могут находиться люди.

К поисково-спасательным работам были привлечены более 5 человек, 20 единиц техники и кинологические расчеты МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что два этажа жилого дома обрушились при взрыве газа в населенном пункте Антипиха в Забайкалье.

В экстренных службах отметили, что не менее пяти квартир пострадали из-за произошедшего. Пожарным и спасателям удалось спасти восемь жильцов.

