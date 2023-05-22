Всех пострадавших при обрушении карусели в Оренбурге выписали из больницы

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Всех пострадавших при обрушении карусели в оренбургском парке выписали из областных больниц, заявила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. Об этом сообщает РИА Новости.

Она напомнила, что из 11 пострадавших в клиниках города оставались двое детей. На сегодняшний день всех их выписали. По словам Савиновой, многие уже вернулись на места работы и учебы.

В то же время, 26-летняя женщина, которую в тяжелом состоянии транспортировали в московскую клинику имени Бурденко, остается на лечении.

6 мая карусель рухнула в оренбургском парке, в результате чего травмы получили порядка 20 человек, в том числе дети. 11 человек были госпитализированы, остальных лечили амбулаторно.

После проведения проверки Следственным комитетом факта обрушения аттракциона в парке 50-летия СССР в Оренбурге в отношении должностных лиц администрации города возбудили уголовное дело о халатности.