Руководство мэрии Оренбурга прокуратура обвинила в халатности после ЧП с каруселью

Фото: ГУ МЧС России по Оренбургской области

После проведения проверки Следственным комитетом факта обрушения аттракциона в парке 50-летия СССР в Оренбурге в отношении должностных лиц администрации города возбудили уголовное дело по части 2 статьи 293 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Халатность"). Об этом сообщили в телеграм-канале прокуратуры Оренбургской области.

"Также прокуратура города объявила предостережение главе города Оренбурга с целью недопущения фактов нарушений при эксплуатации оборудования и элементов благоустройства на территории города, в том числе аттракционов в отсутствии документов, удостоверяющий их техническое состояние, разрешающих установку и эксплуатацию", – отмечается в ведомстве.

Также прокурор региона Руслан Медведев поручил на территории Оренбургской области прокурорам провести проверку исполнения законодательства в сфере предоставления развлекательных услуг, включая работу аттракционов.

Ранее сообщалось, что карусель рухнула в оренбургском парке, в результате чего травмы получили порядка 20 человек, в том числе дети. По предварительным данным, погибших в результате происшествия нет. 15 человек были госпитализированы, трое из них находятся в тяжелом состоянии.



Уголовное дело завели после обрушения карусели в Оренбурге