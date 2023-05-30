Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове увеличилось до 15 человек

Фото: МЧС России

Число пострадавших при обрушении трибуны на Гребном канале в Ростове-на-Дону увеличилось до 15 человек. Об этом сообщает губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

По его словам, все произошло из-за шквалистого ветра.

"К сожалению, одна женщина погибла. Еще одна женщина и двое детей – в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. Проводится расследование", – написал он.

Глава городской администрации Алексей Логвиненко подтвердил, что причиной ЧП послужил сильный ветер.

"При проведении областных соревнований по футболу памяти Владимира Гаврилова среди команд Батайска и Ростова порывом ветра опрокинулась зрительская трибуна. Погибла женщина", – написал он в своем телеграм-канале.

Всем пострадавшим будет оказана помощь, их везут в городские медучреждения, отметил Логвиненко.

Во вторник 30 мая на территории Гребного канала обрушилась трибуна. Как отметили в МЧС РФ, сообщение об обрушении поступило в 16:25 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в парке Оренбурга упала карусель. 20 человек пострадали, 15 были госпитализированы. Уточнялось, что аттракцион появился в парке недавно.