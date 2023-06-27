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Пожар произошел в жилом высотном здании в ОАЭ
Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Сильный пожар охватил высотное жилое здание в городе-эмирате Аджмане не севере ОАЭ. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости.
Уточняется, что огнем охвачена вся высотка, находящаяся в популярном в городе жилом комплексе Абраж-Аджман. Экстренные службы пытаются справиться с возгоранием.
На данный момент, сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что не менее девяти человек пострадали из-за схода с рельсов вагона на американских горках в парке аттракционов Gröna Lund в Стокгольме.
Уточняется, что среди пострадавших трое детей были госпитализированы в детскую больницу с незначительными травмами.
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