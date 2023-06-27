Пожар произошел в жилом высотном здании в ОАЭ

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Сильный пожар охватил высотное жилое здание в городе-эмирате Аджмане не севере ОАЭ. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости.

Уточняется, что огнем охвачена вся высотка, находящаяся в популярном в городе жилом комплексе Абраж-Аджман. Экстренные службы пытаются справиться с возгоранием.

На данный момент, сообщений о жертвах и пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что не менее девяти человек пострадали из-за схода с рельсов вагона на американских горках в парке аттракционов Gröna Lund в Стокгольме.

Уточняется, что среди пострадавших трое детей были госпитализированы в детскую больницу с незначительными травмами.

Два человека погибли при пожаре в подмосковном Королеве