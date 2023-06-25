Два ребенка погибли при пожаре в недостроенном доме в Кабардино-Балкарии

Фото: телеграм-канал "МЧС КБР"

В недостроенном частном доме в селе Нартан в Чегемском районе Кабардино-Балкарии произошел пожар, в результате которого погибли два ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

"В 16:20 по московскому времени в воскресенье поступило сообщение, что в селении Нартан по улице Доловых произошел пожар в частном домовладении. По прибытии установлено, что горит кровля недостроенного дома. В 16:48 мск пожар был локализован", – отметило ведомство.

ГУ МЧС уточнило, что площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В локализации были задействованы 19 человек и 4 единицы техники. По данным, Следственного управления Следственного Комитета РФ, по факту случившегося организована проверка.

По предварительной информации, дети жили по соседству и играли на крыше дома, где могли сделать костер.

Ранее возгорание произошло в гаражном комплексе в подмосковной Балашихе. Там загорелись четыре гаража и пристройка. Огонь распространился по площади 162 квадратных метра. К настоящему времени пожар локализован. Его причины устанавливаются.

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