Прокуратура начала проверку после пожара, произошедшего на юге Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Столичная прокуратура организовала проверку по факту пожара на мусоросортировочном комплексе, произошедшего на Дорожной улице. Об этом ведомство сообщило в своем официальном телеграм-канале.

Отмечается, что в ходе проверки сотрудники прокуратуры дадут оценку исполнению ответственными лицами частной компании, осуществляющей хозяйственную деятельность на территории комплекса, требований федерального законодательства.

"По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", – указано в сообщении.

Пожар вспыхнул 22 июня на юге столицы. Площадь территории мусоросортировочного комплекса, охваченной огнем, составила 900 квадратных метров.

В 15:43 возгорание было локализовано. Как сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, информации о пострадавших не поступало.

23 июня сотрудник МЧС заявил, что в 03:10 пожар был полностью ликвидирован.



Пожарные локализовали возгорание на юге Москвы