Пожар в пельменном цехе в Самарской области ликвидировали

Фото: телеграм-канал "МЧС Самарской области"

Пожар в пельменном цехе в Тольятти Самарской области на площади 500 квадратных метров удалось ликвидировать. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

"В 11:05 (10:05 по московскому времени) объявлена ликвидация открытого горения", – отметило ведомство.

Утром 25 июня стало известно о пожаре на предприятии в Тупиковом проезде, 42. Прибывшие подразделения установили, что на первом и втором этажах с выходом на кровлю загорелся трансформатор.

Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 95 человек.

Позже ГУ МЧС РФ по региону сообщило о локализации пожара.

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