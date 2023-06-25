Пожар в пельменном цехе в Самарской области локализовали

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Возгорание в пельменном цехе предприятия в Тольятти Самарской области, которое произошло на площади 500 квадратных метров, локализовали. Об этом сообщается в телеграм-канале Главного управления МЧС РФ по Самарской области.

Утром 25 июня стало известно о пожаре на предприятии в Тупиковом проезде, 42. Прибывшие подразделения установили, что на первом и втором этажах с выходом на кровлю загорелся трансформатор.

Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 95 человек.

22 июня пожар вспыхнул на юге столицы. Площадь территории мусоросортировочного комплекса, охваченная огнем, составила 900 квадратных метров.

В 15:43 возгорание было локализовано. Как сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, информации о пострадавших не поступало. 23 июня в 03:10 пожар был полностью ликвидирован.

Нефтебаза загорелась в Воронежской области