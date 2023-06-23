Несколько автомобилей загорелись на юго-западе Москвы

Фото: телеграм-канал SHOT

В Москве произошло возгорание четырех припаркованных автомобилей по адресу: улица Островитянова, дом 5, корпус 1. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МЧС России по столице.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В 02:32 пожарные ликвидировали возгорание. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о полной ликвидации пожара на территории мусоросортировочного комплекса на юге Москвы. Площадь возгорания составляла 900 квадратных метров.

До этого крупный пожар произошел на складе с посудой и электротехникой на рынке "Классик" в Аксайском районе Ростовской области. Спустя некоторое время огнеборцам удалось ликвидировать возгорание на площади 2 тысячи квадратных метров.