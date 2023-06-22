Число пострадавших при ЧП на Тамбовском пороховом заводе возросло до 14

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Игорь Иванко

Число пострадавших при взрыве с последующим возгоранием на пороховом заводе в Тамбовской области возросло до 14, сообщает ТАСС.

Восемь из них получили медицинскую помощь на месте, шестеро находятся в больнице. Еще пять человек погибли.

Сперва госпитализировали семь человек, однако позже один из них скончался.

"Несмотря на все старания врачей, спасти ему жизнь не удалось", – говорится в сообщении по итогам поездки главы региона Максима Егорова в городскую больницу имени архиепископа Луки.

20 июня стало известно о пожаре в здании порохового завода в Котовске Тамбовской области. В МЧС поступило сообщение о хлопке. Позже спасателям удалось ликвидировать возгорание.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Пожар произошел на мусоросортировочном комплексе на юге Москвы