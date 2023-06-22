Склад с посудой загорелся в Ростовской области на площади 2 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Ростовской области"

Пожар произошел на складе с посудой и электротехникой на рынке "Классик" в Ростовской области. О происшествии рассказывается в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.

О возгорании сообщили в 06:34 по московскому времени. Речь идет о складском помещении в поселке Янтарный, которое располагается на улице Малое Зеленое кольцо, в доме № 3А.

Сначала огонь охватил 1 тысячу квадратных метров. Позднее площадь пожара возросла до 2 тысяч квадратных метров.

"Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки", – говорится в публикации ГУ МЧС РФ по региону.

В настоящее время в борьбе с огнем задействованы 63 человека, 21 единица техники и пожарный поезд. Как отмечают специалисты, угроза распространения огня отсутствует.

20 июня стало известно о пожаре в здании порохового завода в Котовске Тамбовской области. В МЧС поступило сообщение о хлопке. Позже спасателям удалось ликвидировать возгорание.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. По последним данным, погибли 5 человек.



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