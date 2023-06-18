Рядом со зданием Общественной палаты в центре Москвы начался пожар

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В центре Москвы, рядом со зданием Общественной палаты на Миусской площади, 7, возник сильный пожар. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

По информации собеседника агентства, горит здание на реконструкции, с его крыши идет густой дым. Площадь возгорания уточняется.

Ранее пожар произошел на строительной площадке военного госпиталя в Брянске. По предварительной информации, возгорание началось во время заливки плит битумом.

До этого открытое горение удалось ликвидировать в помещениях автосервиса на Алексеевской улице в Дзержинском. Отмечалось, что в результате происшествия никто не пострадал.

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