Пожар произошел на территории Центрального ремонтно-механического завода в Москве

Фото: ГУ МЧС России по г.Москве

Пожар произошел на Рязанском проспекте на территории Центрального ремонтно-механического завода на юго-востоке Москвы, сообщили очевидцы.

На кадрах, снятых очевидцами, можно увидеть поднимающийся в небо столб черного дыма. По предварительным данным, на территории завода загорелось здание, которое находится на реконструкции. Сотрудники МЧС выехали на территорию ЧП.

Площадь возгорания на крыше административного здания составляет 100 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Видео: Москва 24

Ранее сообщалось , что на строительной площадке военного госпиталя в Брянске началось возгорание. По информации экстренных служб, пожар вспыхнул во время заливки плит битумом. Уточнялось, что точные причины будут установлены соответствующими службами.

До этого в элитном ЖК "Славянский" на Свято-Троицком бульваре в Белгороде загорелась крыша дома. Возгорание началось в котельной, расположенной на крыше здания.