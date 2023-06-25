Пельменный цех предприятия загорелся в Самарской области на площади 500 "квадратов"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пожар произошел в здании пельменного цеха предприятия в Тольятти Самарской области. Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС РФ по региону.

Уточняется, что информация о пожаре в Тупиковом проезде, 42, поступила в 06:44 по московскому времени. Ему присвоили повышенный ранг сложности.

"Прибывшими подразделениями установлено, что на первом и втором этажах с выходом на кровлю происходит горение трансформатора. Погибших и пострадавших нет, в целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 95 человек", – указало ведомство.

Для ликвидации огня были задействованы 70 человек и 23 единицы техники.

22 июня пожар вспыхнул на юге столицы. Площадь территории мусоросортировочного комплекса, охваченная огнем, составила 900 квадратных метров.

В 15:43 возгорание было локализовано. Как сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, информации о пострадавших не поступало. 23 июня в 03:10 пожар был полностью ликвидирован.

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