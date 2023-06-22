15:52Происшествия
Пожар на юге Москвы локализовали
Остановить распространение огня удалось в 15:43. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее площадь пожара на юге Москвы выросла втрое, до 900 квадратных метров. К месту возгорания направили вертолет МЧС.
Пожар вспыхнул по адресу улица Дорожная, дом 3, корпус 14. В настоящее время пожарные пытаются ликвидировать пламя. До этого сообщалось, что площадь пожаров составляет 300 квадратных метров.
Чертановская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара. На территории ЧП находится заместитель межрайонного прокурора Станислав Шевченко.
Пожар произошел на мусоросортировочном комплексе на юге Москвы
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