14:38Происшествия
Площадь пожара на юге Москвы выросла до 300 "квадратов"
ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Сейчас существует угроза перехода огня. В экстренных службах заявили, что там воспламенился мусор на территории мусоросжигательного завода.
Пожар вспыхнул по адресу улица Дорожная, дом 3, корпус 14. В настоящее время огнеборцы пытаются ликвидировать пламя.
Чертановская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара. На территории ЧП находится заместитель межрайонного прокурора Станислав Шевченко. Ранее площадь пожара составляла 150 "квадратов".
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