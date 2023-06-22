Площадь пожара на юге Москвы выросла до 300 "квадратов"

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Площадь пожара в районе Чертаново на юге Москвы выросла вдвое и теперь составляет 300 квадратных метров, пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Сейчас существует угроза перехода огня. В экстренных службах заявили, что там воспламенился мусор на территории мусоросжигательного завода.

Пожар вспыхнул по адресу улица Дорожная, дом 3, корпус 14. В настоящее время огнеборцы пытаются ликвидировать пламя.

Чертановская межрайонная прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств и причин пожара. На территории ЧП находится заместитель межрайонного прокурора Станислав Шевченко. Ранее площадь пожара составляла 150 "квадратов".

Видео: Москва 24