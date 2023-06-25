Пожар произошел в гаражном комплексе в Балашихе

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Возгорание произошло в гаражном комплексе в подмосковной Балашихе. Об этом ТАСС сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"Информация о пожаре по адресу: Объездное шоссе, владение 4, получена в 17:59 по московскому времени. Загорелись четыре гаража и пристройка", – сообщили в ведомстве.

Огонь распространился по площади 162 квадратных метра. К настоящему времени пожар локализован. Его причины устанавливаются.

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