Пожар на нефтебазе в Воронеже ликвидирован

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Пожарным удалось ликвидировать возгорание на нефтебазе на улице Димитрова в Воронеже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по области.

Уточняется, что пожар был ликвидирован в 00:40 25 июня. Всего к ликвидации возгорания привлекались 97 человек и 31 единица техники, как сообщили в ведомстве.

Согласно оперативной информации МЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

О возгорании на нефтебазе в Воронеже стало известно днем 24 июня. Позже сообщалось, что на месте происшествия произошла разгерметизация двух резервуаров с авиатопливом.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, возгорание не вызовет дефицит топлива. В связи с этим глава региона призвал граждан не создавать ажиотаж на заправках.

Нефтебаза загорелась в Воронежской области