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Пожар произошел недалеко от станции метро "Нагатинская", сообщает пресс-служба МЧС России по Москве.

Огонь вспыхнул в 13:15 в двух гаражах, расположенных во 2-м Нагатинском проезде, 4. В 13:36 пожар локализовали на общей площади 30 квадратных метров. В 13:47 огонь полностью потушили.

Информации о пострадавших не поступало.

22 июня пожар вспыхнул на юге столицы. Площадь территории мусоросортировочного комплекса, охваченная огнем, составила 900 квадратных метров.

В 15:43 возгорание было локализовано. Как сообщали в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, информации о пострадавших не поступало. 23 июня в 03:10 пожар был полностью ликвидирован.

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