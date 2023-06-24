Фото: телеграм-канал SHOT

На горящей в Воронеже нефтебазе произошла разгерметизация двух резервуаров с авиатопливом, сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

При этом он подчеркнул, что возгорание не вызовет дефицит топлива, поэтому призвал граждан не создавать ажиотаж на заправках. По его словам, тушение огня идет штатно, запасов топлива в регионе достаточно.

"Сейчас среди воронежцев распространяется информация о возможном дефиците топлива. Уверяю, выход из строя нефтебазы на улице Димитрова никак не повлияет на обеспечение топливом в регионе", – заключил он.

Ранее сообщалось, что в Воронеже в настоящее время ведется тушение горящего резервуара с топливом на нефтебазе на улице Димитрова. На месте ЧП работают свыше 100 пожарных и 30 единиц техники. Жертв, по предварительным данным, нет.

Режим контртеррористической операции был введен в Воронежской области. Губернатор сообщил, что в рамках КТО на территории региона вооруженными силами РФ проводятся необходимые оперативно-боевые мероприятия.

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