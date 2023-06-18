10:39Происшествия
Перевозивший 120 человек паром загорелся на Филиппинах
Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"
Паром, на борту которого находятся 120 человек, загорелся на Филиппинах. О происшествии рассказывает Associated Press.
"Грузопассажирское судно MV Esperanza Star загорелось вблизи Панглао, Бохоль. Согласно предварительному расследованию на борту примерно 120 пассажиров и членов экипажа", – рассказали агентству представители береговой охраны.
В настоящее время проводится спасательная операция.
В свою очередь, как отметил CNN Philippines, с горящего парома оперативно эвакуировали 55 членов экипажа и 65 пассажиров.
Ранее судно Beks Force под флагом Маршалловых Островов загорелось у берегов Находки Приморского края, в результате чего два члена экипажа пострадали.
Уточнялось, что возгорание произошло в машинном отделении на иностранном сухогрузе, который следовал из Китайской Народной Республики в порт Восточный. На борту судна находились 24 человека. Пострадавших членов экипажа оперативно эвакуировали и доставили на берег.
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