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06:58

Происшествия

Иностранное судно загорелось у берегов Приморья

Фото: marinetraffic.com

Судно под флагом Маршалловых Островов загорелось у берегов Находки Приморского края, 2 члена экипажа пострадали. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону сообщает ТАСС.

"В Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в акватории Японского моря в 85 километрах южнее от Находки, произошел пожар в машинном отделении на иностранном сухогрузе, который следовал из Китайской Народной Республики в порт Восточный", – указано в сообщении.

На борту судна находятся 24 человека. Сообщается, что два члена экипажа пострадали при пожаре, их уже эвакуировали и отправили на берег.

Председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов рассказал, что судно называется Beks Force, а его экипаж – 24 моряка из Индии.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и пятеро пострадали в результате пожара на теплоходе в ХМАО. Хлопок и возгорание произошли на судне во время ночной стоянки в районе поселка Зенково.

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