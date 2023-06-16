Иностранное судно загорелось у берегов Приморья

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Судно под флагом Маршалловых Островов загорелось у берегов Находки Приморского края, 2 члена экипажа пострадали. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону сообщает ТАСС.

"В Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что в акватории Японского моря в 85 километрах южнее от Находки, произошел пожар в машинном отделении на иностранном сухогрузе, который следовал из Китайской Народной Республики в порт Восточный", – указано в сообщении.

На борту судна находятся 24 человека. Сообщается, что два члена экипажа пострадали при пожаре, их уже эвакуировали и отправили на берег.

Председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов рассказал, что судно называется Beks Force, а его экипаж – 24 моряка из Индии.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и пятеро пострадали в результате пожара на теплоходе в ХМАО. Хлопок и возгорание произошли на судне во время ночной стоянки в районе поселка Зенково.



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