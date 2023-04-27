Пропавшие в Красном море российские моряки вышли на связь

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Моряки пропавшего в Красном море судна 30 minutes вышли на связь с родными, рассказала жена капитана команды Надежда Расина.

"На территории вод Йемена на ребят напали вооруженные люди с пулеметом, но они смогли уйти, получили несколько пуль в борт, но смогли укрыться на территории вод Эритреи. Эритрейская власть проводила расследование, и только сейчас они вышли на связь. Мы знаем, что все хорошо", – приводит ТАСС слова женщины.

17 апреля прогулочное судно 30 minutes перестало выходить на связь. На нем находились трое граждан РФ, которые следовали по маршруту Порт-Саид – Суэц – Хургада – Джидда – Джизан – Джибути. Судно пропало сразу после выхода из саудовского порта Джизан. К поискам подключились власти Саудовской Аравии. Кроме того, по факту происшествия начал проверку Следственный комитет РФ.

Суда Саудовской Аравии присоединились к поиску россиян, пропавших на яхте в Красном море