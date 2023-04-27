Центр Москвы временно закрыт для транспорта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:37

Происшествия

Пропавшие в Красном море российские моряки вышли на связь

Фото: 123RF/astemmer

Моряки пропавшего в Красном море судна 30 minutes вышли на связь с родными, рассказала жена капитана команды Надежда Расина.

"На территории вод Йемена на ребят напали вооруженные люди с пулеметом, но они смогли уйти, получили несколько пуль в борт, но смогли укрыться на территории вод Эритреи. Эритрейская власть проводила расследование, и только сейчас они вышли на связь. Мы знаем, что все хорошо", – приводит ТАСС слова женщины.

17 апреля прогулочное судно 30 minutes перестало выходить на связь. На нем находились трое граждан РФ, которые следовали по маршруту Порт-Саид – Суэц – Хургада – Джидда – Джизан – Джибути. Судно пропало сразу после выхода из саудовского порта Джизан. К поискам подключились власти Саудовской Аравии. Кроме того, по факту происшествия начал проверку Следственный комитет РФ.

Суда Саудовской Аравии присоединились к поиску россиян, пропавших на яхте в Красном море

Читайте также

происшествияза рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика