РФ находится в контакте с саудовскими властями по поводу пропавшего судна 30 minutes

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Посольство России в Саудовской Аравии и Генеральное консульство России в Джидде плотно занимаются ситуацией с пропажей судна 30 minutes, на борту которого находятся трое россиян. Об этом сообщили в телеграм-канале дипмиссии.

"По имеющимся данным, судно шло по маршруту Порт-Саид – Суэц – Хургада – Джидда – Джизан – Джибути. 17 апреля оно вышло из порта Джизана после дозаправки, затем яхта встала на якорь в районе острова Румейн. 19 апреля с судном была потеряна радиосвязь", – заявили в посольстве.

В диппредставительстве уточнили, что после появления сообщения о пропаже яхты посольство уведомило МИД Саудовской Аравии. В настоящее время дипмиссия поддерживает контакт с погранслужбой, службой береговой охраны и координационным центром спасения в Джидде.

В настоящее время поиском судна занимаются все свободные суда, которые находятся в районе предполагаемого местоположения яхты.

Ранее сообщалось, что в Красном море пропало прогулочное судно 30 minutes с тремя российскими гражданами сразу после выхода из порта саудовского города Джизан.

Диппредставитель рассказал, что посольство России и власти Саудовской Аравии не смогли найти подтверждения того, что судно могли захватить пираты, орудующих в водах Красного моря в районе Джибути и Эритреи.