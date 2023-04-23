Спасатель "Берингов пролив" вышел на помощь севшему на мель на Сахалине иностранному судну

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Аварийно-спасательное судно "Берингов пролив" вышло из порта Корсаков к порту Шахтерск на Сахалине, чтобы оказать помощь севшему на мель иностранному судну KC Hadong. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Сахалинской области сообщает ТАСС.

"Сегодня, в 02:00 из порта Корсаков вышло аварийно-спасательное судно "Берингов пролив" Сахалинского филиала ФГБУ "Морспасслужба", которое направляется к порту Шахтерск для оказания помощи судну KC Hadong, которое село на мель в районе порта", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что судно в Шахтерск прибудет 24 апреля.

Судно KC Hadong село на мель у Сахалина утром 22 апреля. На его борту находятся 20 человек экипажа – граждане Южной Кореи и Филиппин, никто не пострадал.

Следствие организовало проверку произошедшего и устанавливает обстоятельства и причины инцидента. По итогу проверки специалисты примут процессуальное решение.