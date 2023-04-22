Фото: Следственный комитет РФ

Следствие проверяет случай с иностранным судном, севшим на мель у Сахалина, сообщается в телеграм-канале Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"В Сахалинской области по сообщению СМИ о происшествии с иностранным грузовым судном организовано проведение доследственной проверки", – отметили в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что специалисты проверили СМИ и выявили публикацию, в которой говорится, что утром 22 апреля 2023 года в районе порта Шахтерск Углегорского района Сахалинской области село на мель иностранное грузовое судно.

По данным следствия, в результате инцидента никто из 20 человек, находившихся на судне, не пострадал. В настоящее время спасатели прорабатывают вопрос о снятии судна с мели.

По факту произошедшего органы следствия проводят проверку по части 1 статьи 263 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также устанавливают обстоятельства и причины инцидента. По итогу проверки специалисты примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что на иранском теплоходе "Назмехр" обнаружили пробоину при посадке на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК).

По данным МЧС, на первом судне повреждения получили корпуса, акватория не загрязнена. Там находится экипаж из 12 человек, запасов еды и воды хватит на 10 дней. Угрозы затопления не выявили.

Кроме того, на втором судне пребывает 14 человек. В ведомстве рассказали, что "Тиам" не получил повреждений.

