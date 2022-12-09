Рыболовное судно опрокинулось в Амурском заливе во Владивостоке

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В Амурском заливе во Владивостоке произошло опрокидывание маломерного рыболовного судна. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

По информации надзорного ведомства, ЧП произошло этой ночью за пределами акватории порта. На борту находился экипаж из трех человек. Они были спасены.

"[Члены экипажа] подняты проходящим мимо судном и доставлены на берег к причалу бухты Новик острова Русский", – говорится в сообщении.

Состояние здоровья экипажа оценивается как удовлетворительное. Уточняется, что судно отбуксировали в бухту Труда. Разлива топлива нет.

Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что в Охотском море на большом морозильном рыболовном траулере Sunfish произошел пожар. Возгорание началось с каюты, затем задымление постепенно распространилось на верхнюю палубу. Огонь был потушен силами экипажа.

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