Пожар на траулере Sunfish потушен силами экипажа

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

Пожар на большом морозильном рыболовном траулере Sunfish в Охотском море ликвидирован силами экипажа. Об этом со ссылкой на Сахалинский морской спасцентр сообщает ТАСС.

"Ни людям, ни судну ничего не угрожает, наблюдается лишь небольшое задымление. Экипаж размещен в служебных помещениях", – говорится в сообщении.

Возгорание на траулере произошло накануне в 300 километрах от села Усть-Хайрюзово на Камчатке. В район бедствия для помощи были направлены семь судов.

Уточняется, что возгорание началось с каюты, затем задымление постепенно распространилось на верхнюю палубу.

Судно Sunfish занимается добычей сельди. Траулер приписан к порту Невельск на Сахалине.

Ранее сообщалось, что на заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге загорелся строящийся рыболовный траулер. К ликвидации пожара привлекали 14 единиц техники и 58 человек личного состава.

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