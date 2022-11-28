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Пожар на траулере Sunfish потушен силами экипажа
Фото: Москва 24/Александр Горностаев
Пожар на большом морозильном рыболовном траулере Sunfish в Охотском море ликвидирован силами экипажа. Об этом со ссылкой на Сахалинский морской спасцентр сообщает ТАСС.
"Ни людям, ни судну ничего не угрожает, наблюдается лишь небольшое задымление. Экипаж размещен в служебных помещениях", – говорится в сообщении.
Возгорание на траулере произошло накануне в 300 километрах от села Усть-Хайрюзово на Камчатке. В район бедствия для помощи были направлены семь судов.
Уточняется, что возгорание началось с каюты, затем задымление постепенно распространилось на верхнюю палубу.
Судно Sunfish занимается добычей сельди. Траулер приписан к порту Невельск на Сахалине.
Ранее сообщалось, что на заводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге загорелся строящийся рыболовный траулер. К ликвидации пожара привлекали 14 единиц техники и 58 человек личного состава.
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