Строящийся рыболовный траулер загорелся на верфях в Санкт-Петербурге

Рыболовный траулер загорелся на судозаводе "Адмиралтейские верфи" в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости

"Горит один из строящихся рыболовных траулеров. Экстренные службы на месте", – заявила собеседница информагентства из пресс-службы предприятия.

Площадь возгорания, а также причины пожара не уточняются.

По информации ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, к ликвидации пожара привлечено 14 единиц техники и 58 человек личного состава. О пострадавших на данный момент не сообщается.

В конце июля в административном здании в Москве произошел пожар на площади 600 квадратных метров. Впоследствии стало известно, что возгорание началось на рынке.

