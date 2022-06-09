СК начал проверку по факту пожара на рыболовном судне у Владивостока

Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

Следователи начали проверку по факту пожара на борту рыболовного судна "Икларанд" в Амурском проливе вблизи Владивостока. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, возгорание произошло в машинном отделении. Пострадал капитан траулера. Его госпитализировали в токсикологическое отделение краевой клинической больницы Владивостока. Отмечается, что судно находится на плаву, разлива топлива не наблюдается.

Пожар на рыболовном судне вспыхнул в ночь на четверг, 9 июня. Возгорание еще не потушено. По данным пресс-службы регионального главка МЧС, к утру пожар был локализован на площади 400 квадратных метров.

На борту в момент ЧП находились 17 членов экипажа, их эвакуировали. Участие в эвакуации принимали судна "Капитан Балашов", "Лотос", "Витязь" и лодка БЛ-820.

Ранее сообщалось, что в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер, на борту которого находились более 80 человек. Никто из членов экипажа не пострадал. Следственный комитет РФ организовал проверку по факту ЧП.

