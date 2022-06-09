Один человек пострадал при пожаре на рыболовном судне у Владивостока

Фото: телеграм-канал Amur Mash

Один член экипажа пострадал в результате пожара на рыболовном судне "Икларанд" в Амурском заливе вблизи Владивостока. Об этом сообщил начальник городского Морского спасательно-координационного центра Николай Пирожков.

"Одному члену экипажа понадобилась медицинская помощь, он эвакуирован в больницу Владивостока", – приводит его слова РИА Новости.

Он уточнил, что в настоящее время продолжается тушение возгорания, видимого разлива нефтепродуктов не наблюдается.

Пожар на рыболовном судне вспыхнул в ночь на четверг, 9 июня. По данным Пирожкова, на борту находились 17 членов экипажа, их эвакуировали. Участие в эвакуации принимали судна "Капитан Балашов", "Лотос", "Витязь" и лодка БЛ-820.

Ранее сообщалось, что в Охотском море загорелся рыболовецкий траулер, на борту которого находилось более 80 человек. Никто из членов экипажа не пострадал. Следственный комитет РФ организовал проверку по факту ЧП.

До этого в Тихом океане в 40 километрах от острова Итуруп загорелась плавучая база "Петр Житников". Пожар был потушен силами экипажа, никто не пострадал. Спасенные 363 человека были доставлены двумя рыболовными судами на плавбазу "Всеволод Сибирцев". Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку обстоятельств происшествия.