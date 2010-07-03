Более 350 человек эвакуировали с загоревшейся плавбазы на Курилах

Плавучая база "Петр Житников" загорелась в Тихом океане в 40 километрах от острова Итуруп. Спасатели провели эвакуацию людей, сообщает МЧС по Сахалинской области.
На данный момент эвакуация экипажа окончена. Пожар был потушен силами экипажа, никто, по данным судовладельца, не пострадал. Спасенные 363 человека были доставлены двумя рыболовными судами на плавбазу "Всеволод Сибирцев".
Еще 56 человек остались на судне в качестве аварийной команды для охлаждения переборок и для обеспечения живучести судна. Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку обстоятельств происшествия.
22 августа в Санкт-Петербурге загорелся четырехпалубный борт "Петр Чайковский". В результате пожара погиб один человек: он был в каюте и не успел выбраться. Больше 300 человек были срочно эвакуированы.
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