Жертвами пожара на верфи в Нижнем Новгороде стали два человека

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В Нижнем Новгороде произошел пожар на судостроительном заводе "Красное Сормово", передает ТАСС.

Два человека погибли, еще один пострадал, ему оказывается медицинская помощь. Открытое горение уже ликвидировано.

В пресс-службе предприятия сообщили о создании специальной комиссии для выяснения обстоятельств произошедшего.

"Красное Сормово" является одним из старейших судостроительных заводов страны, он был основан в 1849 году. На предприятии построили и модернизировали более 300 подводных лодок и спасательных аппаратов, в том числе 25 атомных.

Ранее около 100 человек эвакуировали из-за пожара в жилом 24-этажном здании на юге Москвы по адресу Каширское шоссе, дом 94, корпус 1. Происходило возгорание электрических кабелей в канале с 12 по 15 этаж. Людей вывели по незадымляемому лестничному маршу. Возгорание было оперативно ликвидировано. Данных о пострадавших нет.