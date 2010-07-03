В Пскове потушили пожар в ангаре с битумом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Открытое горение ликвидировано в ангаре с битумом в Пскове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС по Псковской области.

Склад загорелся на площади 3600 квадратных метров на улице Пожиговская в Пскове.

Пожарные поливают горевшие конструкции.

Информация о пожаре поступила спасателям в половине пятого вечера по Москве. В борьбе с огнем участвовали 39 человек и 10 единиц техники.

