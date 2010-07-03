Крупный пожар произошел на складе в Пскове

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В Пскове загорелся склад с битумом. Площадь пожара составляет 3,6 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили РИА Новости в МЧС России.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее сообщалось о пожаре на свечном заводе в Петербурге. Цех по производству свечей горел на площади 4 тысячи квадратных метров. Огонь ликвидировали по пятому номеру сложности. В тушении принимали участие вертолет и пожарный поезд. Спасатели эвакуировали 200 человек персонала и посетителей.

26 августа москвич, спасаясь от огня, выпал из окна горящей квартиры на юге столицы и разбился насмерть. Пожар произошел на 14-м этаже дома в Задонском проезде. Как уточнили в столичном главке МЧС, возгорание уже потушили, его площадь составила 30 квадратных метров.