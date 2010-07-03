Ликвидировано открытое горение возле института ЦНИИмаш в Королеве

Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение на кровле здания вблизи института ЦНИИмаш в Королеве. Площадь пожара возросла до 600 квадратных метров.

"В 16:27 по московскому времени локализовано открытое горение. В 17:19 ликвидировано открытое горение", – цитирует ТАСС источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на территории, граничащей с территорией института, а именно в здании, находящемся в собственности ООО "Никелевый штейн".

ЦНИИмаш – Центральный научно-исследовательский институт машиностроения. Завод основан в 1946 году и сейчас является головным научно-исследовательским институтом Роскосмоса.



В Королеве горит крыша промышленного здания

В ЦНИИмаш пояснили, что пожар повторился там же, где был 15 июня. Службы института функционируют в штатном режиме.

В оперативной сводке МЧС говорится еще о нескольких пожарах на территории региона за последние сутки. Один человек пострадал при возгорании в квартире на улице Строителей в Видном. Еще один случай зафиксирован в городском округе Люберцы, на улице 8 Марта.

