Пять человек пострадали в результате взрыва на пороховом заводе в Перми

Число пострадавших в результате взрыва на пороховом заводе в Перми выросло до пяти человек, сообщил ТАСС гендиректор предприятия Олег Миргородский.

Произошедшее он охарактеризовал как "групповой несчастный случай". Два человека получили ожоги 60 и 35 процентов поверхности тела, еще у троих легкие травмы.

Пострадавших госпитализировали. Инцидент расследует специальная комиссия. Здание завода оцеплено.

Миргородский отметил, что происшествие не повлияло на производственный процесс предприятия.

В июне пожар произошел на пороховом заводе в Казани. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров.