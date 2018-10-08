Число жертв ЧП на пороховом заводе в Перми возросло до трех

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Двое пострадавших при ЧП на пороховом заводе в Перми скончались в больнице, сообщает РИА Новости. Таким образом, количество жертв трагедии возросло до трех.

ЧП произошло в 12:00 8 октября. На территории Пермского порохового завода, расположенного на улице Гальперина, произошел хлопок газового баллона без последующего горения. На месте происшествия погиб один человек, двоих госпитализировали.

Здание не пострадало. Кроме того, инцидент не повлиял на технологический процесс на предприятии.

Сотрудники СК РФ по Пермскому краю проводят проверку, по результатам которой будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за охрану труда на предприятии.