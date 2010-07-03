Пожар на Казанском пороховом заводе потушен

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Пожарные справились с огнем на пороховом заводе в Казани. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Площадь пожара составляла 300 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали в 17:14. По данным МЧС, пожар произошел в законсервированном на ремонт здании.

Казанский пороховой завод был основан в 1788 году по именному Указу Императрицы Екатерины II, он считается старейшим оборонным предприятием России. Сейчас завод выпускает пироксилиновые пороха и заряды, охотничьи и спортивные пороха, а также нитроцеллюлозу, лаковые коллоксилины, клей, лаки и краски.

В 2017 году на заводе произошло три пожара. В 2016 году сообщалось о четырех пожарах. Ростехнадзор заявлял, что основное техоборудование завода изношено на 90%. Из-за этого в середине 2017 года произошла смена генерального директора.

