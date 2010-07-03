Пожар в административном здании на востоке столицы потушен

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На востоке Москвы загорелась кровля административного здания. Об этом сообщается на сайте сточного главка МЧС.

"В административном здании по адресу: Краснобогатырская улица, дом № 2, строение 49, произошел пожар на кровле. Площадь возгорания составила 250 квадратных метров", – рассказали в ведомстве.

Сведений о пострадавших не поступало. К 13:56 пожар был потушен.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на деревянном обрешетнике кровли трехэтажного строения. Пожар был локализован на площади 200 квадратных метров.

