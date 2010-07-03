Возгорание на кровле дата-центра в Лефортове локализовано

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Возгорание на кровле здания дата-центра на юго-востоке столицы локализовано, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Возгорание на улице Боровой, доме 7, строение 10 локализовано на площади 200 квадратных метров", – сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что произошло возгорание на деревянном обрешетнике кровли трехэтажного строения. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Информации о пострадавших нет.