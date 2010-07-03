Пожар произошел в дата-центре в Лефортове

На юго-востоке столицы загорелась кровля центра обработки данных. Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров.

Инцидент произошел в здании № 7\10 на улице Боровой. На сайте столичного главка МЧС сообщается, что произошло возгорание на деревянном обрешетнике кровли трехэтажного строения. "На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало", – уточнили в ведомстве.

В оперативной сводке МЧС также имеются сведения о пожаре на Чонгарском бульваре утром в среду, 5 июня. Загорелись емкость с дизельным топливом и частично бытовки на общей площади 30 квадратных метров. Датчики Мосэкомониторинга превышения ПДК в воздухе в районе пожара не зафиксировали.

