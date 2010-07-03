При пожаре в многоэтажке на западе Москвы спасли 10 человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в многоэтажном доме в районе Тропарево-Никулино. Об этом сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка МЧС.

По данным ведомства, огонь вспыхнул на лоджии квартиры, расположенной на пятом этаже 16-этажного дома.

На место прибыли пожарно-спасательные подразделения. При тушении пожара они спасли из подъезда дома десять человек. "Сведений о пострадавших не поступало", − добавили в МЧС.

Площадь пожара составила примерно 30 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано в 20:17.