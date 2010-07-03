Сотрудники МЧС спасли восемь человек при пожаре в квартире в Люблине. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.
"До прибытия пожарно-спасательных подразделений из подъезда самостоятельно вышли пять человек. Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара из подъезда были спасены восемь человек, включая двоих детей. Детей осматривают медики. Сведений о пострадавших не поступало", – сказали в ведомстве.
Инцидент произошел днем 29 мая на улице Судакова. Возгорание произошло в пятиэтажке на третьем этаже. В 14:06 пожар был ликвидирован на площади 30 квадратных метров.
Ранее в Подольске сотрудники полиции спасли из горящей квартиры семью с двумя детьми. Оценив обстановку, сотрудники ППС подогнали свой служебный автомобиль под балкон дома, залезли на крышу машины и помогли спуститься сначала несовершеннолетним, а затем взрослым.
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