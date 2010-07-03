Полицейские спасли семью из горящей квартиры в Подольске

Фото: скрин с видео instagram.com/mvd.russia

В Подольске сотрудники полиции спасли из горящей квартиры семью с двумя детьми, передает Агентство "Москва".

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, речь идет о сотрудниках отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городскому округу Подольск.

Сержант полиции Илья Ефремов и старший сержант полиции Максим Марков, следуя по улице Калужская, заметили на задымленном балконе второго этажа многоквартирного дома мужчину, женщину и двоих детей. Люди просили о помощи, так как пламенем им был отрезан путь к выходу из подъезда.

Оценив обстановку, сотрудники ППС подогнали свой служебный автомобиль под балкон дома, залезли на крышу машины и помогли спуститься сначала несовершеннолетним, а затем их родителям, рассказала Волк.

Затем на место происшествия прибыли пожарные и ликвидировали возгорание.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при пожаре в квартире жилого дома, расположенного в столичном районе Северное Чертаново. Возгорание произошло в квартире на третьем этаже в доме в Сумском проезде.