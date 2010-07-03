Два человека погибли при пожаре в квартире на юге столицы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Два человека погибли при пожаре в квартире жилого дома, расположенного в столичном районе Северное Чертаново, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже в доме по адресу: Сумской проезд, дом 21, корпус 3.

Площадь пожара составила 10 квадратных метров.

Пожар ликвидировали в 13:02.